Nouveau concept: de la "Trotty rando" dans le Condroz

Trois formules dès 30 €

L’activité est clé sur porte et prévoit tout: initiation, encadrement technique pendant la balade, mise à disposition des trottinettes, des casques et des lunettes. "Deux séances sont proposées samedi et dimanche, une le matin et une l’après-midi. Le lieu de départ n’est pas encore fixé mais devrait être du côté de Clavier. Et la balade dure environ deux heures. On peut venir en amoureux, en groupe, en famille, entre amis, jusqu’à 20 personnes… La seule condition: avoir 16 ans, âge légal pour utiliser ce type de trottinette."

Trois formules sont proposées. D’abord la balade découverte à 30 €/personne (initiation, encadrement, équipements, balade). Ensuite, la balade découverte apéro à 85 € pour deux personnes, avec un pack apéro (à savoir un sac isotherme comprenant des produits locaux: jus de pomme, limonade, tube apéro, bière, chips, caviar d’aubergine, crackers, saucissons…). Le sac isotherme est offert. Il pourra servir à de prochaines randonnées. Enfin, la balade découverte gourmande (45 €/personne) comprenant un pique-nique. Le repas prévoit trois miches (deux cuites sur pierre et une aux noix), des charcuteries artisanales, sirop, beurre, pomme et une bouteille d’eau.

Voilà une belle occasion de s’offrir une micro-aventure originale dans son coin. "On compte en tout cas proposer régulièrement le concept, un peu comme on a fait pour la Fromenade, qui est un gros succès", conclut Wendy Terwagne.

Trotty Rando, ces 8 et 9 juillet. Réservations obligatoires au 085/41 29 69 info.sivh@gmail.com