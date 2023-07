Près de 1 000 pneus déposés clandestinement dans six communes condrusiennes: la police sollicite la vigilance de la population

"En partenariat avec les communes disposant de matériel de vidéosurveillance, des actions policières spécifiques sont mises en place complémentairement à une orientation quotidienne ciblée de nos services d’intervention et de proximité, précise la parole-parole de la zone de police, Caroline Vanparijs. Au vu des volumes de pneus abandonnés, les auteurs circulent probablement à bord de véhicules de type camionnettes ou utilitaires tôlés."

Si des éléments d’enquête conduisant à la possible filière clandestine ont déjà été relevés, la police condrusienne sollicite aujourd’hui la vigilance de la population. "Nous lui demandons de faire appel au 101 en cas de manège suspect de véhicules similaires en des endroits reculés, notamment durant la nuit et tôt le matin. Tout renseignement à nos services constitue un élément capital pour notre enquête. L’hiver passé, nous avions déjà été touchés par des faits similaires et ce dans les communes, cette fois, de Modave, Marchin et Clavier et nos éléments d’enquête nous avaient permis d’identifier des auteurs qui venaient de plus de 50 km de la zone."

Par ailleurs, la police du Condroz rappelle que les pneus sont soumis à obligation de reprise. "Les garages et centrales de pneus sont tenus d’accepter vos vieux pneus et ils peuvent vous demander une contribution environnementale. Celle-ci n’est pas fixée officiellement ; les garages et centrales de pneus demandent généralement entre 1 € et 3 € TVAC par pneu."