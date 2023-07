Les élus claviérois opposés au Schéma de Développement Territorial wallon : "On ne va quand même pas construire des immeubles de dix étages à Clavier-Station!"

Comme l’ensemble des 262 Communes wallonnes, celle de Clavier était invitée en ce début d’été à se prononcer sur le Schéma de Développement Territorial (S.D.T.) imaginé par les experts wallons désignés par le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme. Mais ce S.D.T., de quoi s’agit-il exactement ? D’une volumineuse feuille de route destinée à concevoir le territoire wallon jusqu’en 2050, en réduisant notamment l’artificialisation des sols. Le S.D.T définit entre autres un noyau de centralité pour les entités rurales. Autrement dit: un espace qui doit être plus que jamais le cœur névralgique de la commune, où l’on y concentre l’habitat, le commerce et les services, pour mieux préserver les autres zones de l’entité. Sans surprise, dans le cas présent, c’est Clavier-Station qui est retenue par le S.D.T comme noyau de la commune condrusienne. "Mais à l’analyse des documents reçus, on remarque qu’un quart de la zone délimitée se situe sur la commune de Modave, fait remarquer le bourgmestre Philippe Dubois (IC). Ce S.D.T., c’est de l’amateurisme. Il ne tient absolument pas compte des réalités rurales. Il voudrait qu’à l’avenir, seul un quart des permis d’urbanisme soit délivré en dehors de ce noyau de centralité, alors qu’actuellement, 90% des Clavérois n’habitent pas dans ce noyau. On ne va quand même pas construire des buildings de 10 étages à Clavier-Station (sic)!"