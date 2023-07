"Itinérances", un nouveau produit touristique novateur lancé en Ourthe-Amblève

Ces "itinérances" à thèmes (à pied, à vélo, à cheval ou en kayak) passent par 20 communes dont les 14 du Greova (Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Neupré, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz). "Ce sont des boucles combinables entre elles, avec comme pivot un hébergement, si bien qu’on peut réaliser des circuits d’un à 12 jours… C’est à la fois clé sur porte et à la carte. On peut switcher d’un profil famille à un profil sportif. Tous les circuits sont en boucle afin que le touriste revienne à son véhicule en fin de séjour. À pied, on passe surtout par des sentiers GR et des chemins communaux. Pour les vélos, on suit les points-nœuds. Pour le cheval, on se rattache à la route européenne d’Artagnan. Pour le kayak, on a une collaboration avec l’opérateur The Outsider Ardennes de Hamoir."

12 packs, 720 km de balades

Ce sont ainsi 12 produits touristiques qui ont été imaginés, soit 720 km de parcours, 14 hébergeurs participants, labellisés par le CGT (dont 4 labellisés "Bienvenue vélo") et plus d’une centaine de commerces et producteurs mis en avant (épicerie, fromager, glacier, brasserie…). "On veut vraiment mettre en avant nos producteurs, booster l’économie locale."

Une carte a été éditée pour le visiteur: elle reprend les 12 circuits. Chaque circuit dispose aussi d’un roadbook en format papier ou en version informatique. Un tracé gpx est aussi prévu. "Tout est téléchargeable et gratuit", insiste le Greova. Et prochainement, des services complémentaires seront proposés: service de déplacement de bagages, livraison de pique-niques… "Les hébergeurs disposeront aussi de mini-boutique du terroir."

Ce projet a bénéficié d’une belle enveloppe de l’Europe, 175 000 €, soit 80% du budget, le reste étant apporté sur fonds propres par le Greova. "C’est une première dans le secteur du tourisme en Wallonie. C’est un projet vraiment novateur." Les premiers packs, à pied et à vélo, ont été testés ces derniers jours, avec succès. Ils sont opérationnels dès aujourd’hui… "On lancera les autres circuits par étapes, au fur et à mesure. Pour la fin de l’année, tout sera fait", conclut François Antoine.

www.greova.be