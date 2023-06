Anne-Catherine Liégeois sera bien la directrice générale de la Commune de Clavier

Jeudi, devant un jury au complet (5 membres), seulement deux candidats se sont présentés. Celui qui avait introduit le recours ne s’est pas déplacé. Comme lors du premier passage, Anne-Catherine Liégeois a donc été préférée à Joachim Rebia, actuel directeur général faisant fonction de Tinlot. "Je trouve la décision logique, et je souhaite beaucoup de succès à Madame Liégeois, avec qui j’entretiens de très bonnes relations de travail, a réagi Joachim Rebia. Je me suis présenté à l’examen parce que j’y ai été invité et que par politesse, il était de mon devoir d’être présent. Contrairement à ce qu’un autre candidat a déclaré dans la presse, je ne pense pas qu’il soit une perte de temps de discuter de la fonction de directeur général avec des personnes brillantes, notamment Monsieur Christian Behrendt, président du jury. L’examen a été très agréable, j’en suis sorti soulagé. L’oral a été réussi et c’est probablement la raison pour laquelle j’ai été placé dans une réserve de recrutement pendant deux ans."

Reste à voir si la lauréate devra officiellement prêter à nouveau serment devant le conseil communal claviérois.