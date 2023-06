Saint-Fontaine: une connexion internet optimale à l’automne

En cet été 2023, les quelques dizaines d’habitants de Saint-Fontaine ont l’occasion de se réjouir. Et plutôt deux fois qu’une. Alors que les travaux de restauration de la chapelle romane du XIIe ont commencé il y a un mois, c’est un autre "vieux" dossier qui va connaître un épilogue heureux. À l’automne, le hameau claviérois ne sera plus considéré comme une zone blanche en matière de connexion internet et de télévision.