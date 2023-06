Ocquier: la piscine est à nouveau remplie d’eau

Cette fois, tout est en ordre: la piscine d’Ocquier est opérationnelle depuis ce lundi après-midi. Lors de la fête annuelle qui marquait l’ouverture de la saison estivale ces samedi et dimanche, les nageurs n’avaient pas pu profiter pleinement du bassin. En cause: un problème dans le système de filtration et de traitement des eaux. "Normalement, nous bâchons la piscine pour l’hiver, mais comme notre nouveau pisciniste devait réaliser des interventions en décembre dernier, nous ne l’avons pas fait, précise le président du comité Jérôme Remacle. Victime de soucis de santé, il n’est finalement pas venu, et l’eau était dans un sale état. On s’est rendu compte que le système de filtration et de traitement des eaux n’était pas branché. Après sa mise en route, il nous aurait fallu une dizaine de jours pour retrouver une eau limpide." Du coup, les bénévoles ont décidé de vider les 300 000 litres du bassin samedi et de procéder au remplissage dès le dimanche. Une seconde opération qui a pris une trentaine d’heures, la profondeur maximale de la piscine étant de 2,4 mètres. Coût de l’opération: environ 1 500 €. "L’eau est un peu froide (15-16 degrés), mais grâce à notre nouveau liner, elle devrait gagner rapidement quelques degrés."