La fête sans la piscine: faux départ pour le bassin à Ocquier

Le président est pourtant loin d’être découragé par ce contretemps. Le reste des festivités du week-end s’est déroulé avec succès. La Fête de la piscine, c’était, vendredi, le jogging et la soirée et samedi, nouveauté, une course VTT en matinée, puis l’apéro villageois, le barbecue et enfin la soirée Guingette, avec le groupe "Demain peut-être". "La fête a battu son plein vendredi avec 350 joggeurs et 500 spectateurs. Samedi, 100 personnes ont participé à la course VTT et la fête a continué avec le beau temps. Quand nous voyons comment les gens se sont amusés vendredi soir, nous nous disons que ce concept de fête champêtre, conviviale et familiale commence à être intégré."

Pour Bérangère (24 ans), membre du comité des fêtes depuis un an, la Fête de la piscine est un rendez-vous incontournable, elle qui est très attachée au bassin. "J’habite à côté de la piscine, et depuis que je suis toute petite, mes grands-parents et parents ont toujours aidé pour la bonne marche de la piscine. Naturellement, je m’y suis mise aussi. Le week-end de la Fête de la piscine est sacré pour nous. C’est dommage le retard pour l’ouverture de la piscine, mais cela n’empêche pas les gens d’être présents et de faire la fête."

Amandine George (37 ans) a testé le nouveau parcours VTT et s’en réjouit. "Le parcours est très beau. J’ai découvert de nouveaux coins de la région alors que j’habite ici sur la commune. Le fléchage était très clair mais je me suis perdue. Au lieu de faire 38 km, j’en ai fait 48 ! Mais je suis très contente de l’avoir fait. L’ambiance était très sympathique. J’espère que la piscine va ouvrir très vite, car tout le monde adore y aller."

leva