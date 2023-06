Nomination d’un directeur général à la Commune de Clavier: le candidat, qui avait introduit un recours, ne s’est pas représenté

Pour rappel, l’organisation d’un deuxième passage devant ce jury avait été rendue obligatoire, après l’introduction d’un recours d’un des trois candidats évincés. Celui-ci avait dénoncé le fait que le jury n’était composé, lors du premier examen oral, que de trois membres, au lieu des cinq légalement prévus. Du coup, la nomination d’Anne-Catherine Liégeois, qui avait prêté serment le 1er décembre dernier, n’était pas valable.

Si les cinq membres du jury étaient cette fois bien présents ce jeudi, seuls deux candidats se sont présentés: Anne-Catherine Liégeois et Joachim Rebia, directeur général ff de Tinlot. Et quid de Jeremy Winand, ex-directeur ff de Clavier, auteur du recours ? "Je ne me suis pas présenté car je n’avais plus envie de perdre mon temps, nous a-t-il confié. J’imagine mal le jury au grand complet prendre une autre décision que celle prise lors du premier oral. Ça jetterait le discrédit sur les trois membres qui étaient présents lors de la première session."

Le jury va maintenant remettre ses conclusions au collège communal. La nomination définitive de la nouvelle directrice générale ou du nouveau directeur général devrait intervenir début juillet.