Windvision: le collège s’oppose au projet

On s’y attendait un peu: le collège communal de Clavier vient de rendre un avis négatif dans le dossier de la société Windvision qui souhaite implanter cinq éoliennes entre les villages de Clavier, Clavier-Station, Les Avins et Bois-et-Borsu, non loin de la N63. Même si elles soulignent que le projet actuel (avec une éolienne citoyenne portée par Vent d’Enfan) est mieux ficelé que celui de 2019 – à l’époque, le promoteur voulait ériger sept éoliennes –, les autorités communales pointent deux faiblesses, à leurs yeux, rédhibitoires.