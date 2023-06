Piscine d’Ocquier: le méga projet de rénovation au frigo

À quelques jours de l’ouverture de la saison estivale, les membres du Comité d’initiative local s’affairent pour proposer un outil en parfait état de fonctionnement. "En réalité, c’est depuis début avril que nous sommes une dizaine à nous réunir tous les jeudis soir pour réaliser différents travaux, précise le trésorier Romain Delhez. Nous avons connu des contretemps, avons dû changer de pisciniste mais aujourd’hui, tout semble indiquer que nous serons prêts pour le week-end des 24 et 25 juin. Nos visiteurs pourront notamment découvrir que les contours du bassin ont été rénovés. Les klinkers, nécessitant un entretien fastidieux, ont été remplacés par une résine drainante qui permet à l’eau d’entrer directement dans le sol."

Un volet à l’automne

Pour effectuer ces travaux (coût: 51 000 €), le comité va recevoir un subside communal de 125 000 € qui lui permettra de clôturer des factures relatives aux travaux de 2022 mais aussi d’installer un volet après la saison estivale. "Nous aurions voulu le placer pour juillet, mais les complexités techniques font que nous sommes toujours en recherche de solutions. Nous avons demandé différents devis. Le placement d’un volet nous permettra de gagner quelques degrés au niveau de l’eau (NDLR: malgré l’été 2022 caniculaire, l’eau avait atteint 22 degrés au maximum) , et fera diminuer la consommation des produits d’entretien."

Après le remplacement du liner et des tuyauteries l’an dernier, c’est donc une nouvelle phase de modernisation qui est amorcée. Avant une troisième prévue à moyen terme, et ayant pour objet la rénovation du bâtiment ? Voire la destruction et la construction d’un nouveau ? "Je salue le dynamisme du comité, mais je ne veux rien promettre pour l’instant", tempère le bourgmestre Philippe Dubois.

Une certitude: l’ambitieux projet de transformation de la piscine en un bassin de 25 mètres avec placement d’un bac en aluminium, d’un système de chauffage (panneaux solaires et pompes à chaleur), et la construction d’un bâtiment pour un montant total de plus d’1,5 million€ (avec au minimum la moitié de subsides espérés de la part d’Infrasports) est aujourd’hui placé au réfrigérateur. Ou plutôt même au congélateur.

En attendant, le comité d’initiative d’Ocquier espère que la cuvée 2023 sera aussi bonne que la précédente. L’an dernier, la météo avait permis une ouverture de la piscine durant une quarantaine de jours, avec une fréquentation record de 4 000 nageurs. "Le nouveau calendrier scolaire pourrait avoir une influence négative sur notre fréquentation, mais je n’en suis même pas certain, avance Romain Delhez. Traditionnellement, ce sont surtout les deux dernières semaines de juillet et les deux premières d’août qui sont les plus remplies. Après le 15 août, nous constations déjà une forte baisse de la fréquentation."

Dès le lundi 26, et pour autant que la météo le permette, la piscine sera ouverte tous les jours de 14h à 19 h. Le prix d’entrée est de 3€ pour les nageurs, d’1€ pour les accompagnants et d’1€ pour les tout-petits qui veulent profiter de la pataugeoire.