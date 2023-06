Guy Tirtiaux a réussi le pari de rassembler jeunes et moins jeunes autour du wallon

Après la cérémonie, Oscar, trop intimidé pour parler de sa motivation mais étant le spécialiste des virelangues (phrases difficile à prononcer en wallon), a fait une petite démonstration très impressionnante. Bénédicte Lambotte (50 ans), de Havelange, a aussi participé en lisant un petit texte. Elle est la plus jeune élève des cours d’adultes et s’y amuse beaucoup . "Mon papa disparu il y a 20 ans me parlait en wallon et j’attendais le bon moment pour venir au cours. C’est un vrai plaisir. Guy nous présente un texte et nous l’analysons. Il n’y a pas de pression et nous rions beaucoup quand nous faisons des erreurs." Isabelle Garroy, employée en charge des activités seniors, a même poussé la chansonnette avec son papa. "Je suis très heureuse de la fête car cela récompense un groupe très motivé. Le projet me tient à cœur car le wallon fait partie de mon histoire, de mes racines claviéroises. Nous nous sommes engagés dans le label “Ma commune dit oui aux langues régionales”. Naturellement, nous étions déjà très impliqués dans cette démarche, via les troupes de théâtre de Clavier et Bois-Borsu par exemple, mais le label est une reconnaissance et l’occasion de ne pas se reposer sur ses lauriers."

Le bourgmestre, Philippe Dubois, après avoir fait un petit discours... en wallon, a annoncé la prochaine manifestation : une messe en wallon le 29 octobre à Terwagne.