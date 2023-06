Le local de coworking d’Ocquier est prêt

Au départ, il y a eu l’initiative de jeunes étudiants d’Ocquier de lancer un espace de coworking en leur village. C’était en 2016. Ils ont créé leur agence de communication, "Onie", en ces locaux puis sont partis ailleurs. Depuis leur départ, le local a perdu de son utilité et n’est plus utilisé comme espace de coworking depuis plus d’un an a minima.

Qu’à cela ne tienne, le Plan de cohésion sociale claviérois s’occupera désormais de la gestion du local. La convention d’occupation a été approuvée au conseil communal du 30 mai. "Il n’était plus vraiment occupé que par le patro, un dimanche par mois. Nous allons maintenant nous occuper de gérer les horaires et les inscriptions pour les autres personnes intéressées. Il sera mis gratuitement à la disposition de la bibliothèque située de l’autre côté du couloir, pour le PCS, le Patro et autres associations locales", explique Aurélie Ginkels, cheffe de projet au PCS. Des règles simples seront à respecter, telles que: utiliser le matériel avec précaution, ranger le mobilier, laver les lavabos, signaler les dégradations accidentelles survenues, respecter les modalités de réservation (le PCS fait un état des lieux de sortie)…

Pas un lieu de fête

Tout l’enjeu sera de faire revenir les citoyens en cet espace dédié à l’étude, au télétravail ou encore à des ateliers. Sans oublier les moments de pause, dans le "coin fauteuils" prévu à cet effet. "Ils peuvent venir à plusieurs, s’entraider en période de blocus par exemple. Je vais laisser faire les choses, lancer la publicité et voir comment ça se passe", poursuit Aurélie Ginkels. La convention indique notamment qu’aucun bruit à l’extérieur ne sera toléré après 22 h, l’ambition n’étant pas d’en faire un lieu de fête mais bien un endroit où se retirer pour mieux se concentrer. "Si j’ai des jeunes qui me disent qu’ils resteront tard le soir pour étudier, je leur laisserai la clé. Ce sera à la confiance dans un premier temps", dit encore la cheffe de projet.

La bibliothèque y racontera des histoires

La bibliothèque sera la première à en disposer, mercredi prochain, pour "L’heure du conte". France Thomson, bibliothécaire, prêtera sa voix au public pendant 45 minutes pour lire les albums jeunesse sélectionnés par ses soins. Dès septembre, ces moments auront lieu une fois par mois, le mercredi après-midi. Les dates exactes seront définies au moment venu. "Pouvoir utiliser ce local, ça nous arrange particulièrement bien. En général, on doit déplacer des choses dans la bibliothèque. Il n’était pas exploité au mieux de ses possibilités", partage la dame. L’occasion peut-être de mieux faire connaître la bibliothèque locale, aussi, et de toucher un nouveau public. Un win-win.

Pour toute information ou réservation, contacter le PCS au 085/41 29 04 ou au 0473/87 11 77.