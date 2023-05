Extension du parc éolien de Tinlot: la Commune de Clavier rend un avis défavorable

La Commune a aussi demandé que les rapports des suivis acoustiques des rues où seront reprises les interprétations des résultats soient envoyés au service d’urbanisme.

La Commune de Clavier souhaite également s’associer aux discussions relatives à une exploitation commune du parc. "On a écrit ceci car on n’a même pas été approché par le porteur du projet", regrette Damien Wathelet, persuadé que les éoliennes finiront de toute manière par aboutir à cet endroit.

Certaines conditions sont toutefois acquises, comme l’unité de la hauteur des éoliennes qui culmineront à 150 mètres de haut, la toiture et la couleur de la cabine de tête, l’évacuation des terres de chantier ou encore le respect des horaires de chantier (de 7h à 18h).

Pour rappel, le projet de trois éoliennes est porté par Engie et Luminus. Elles sont prévues en zone agricole (entre Abée, Ramelot et Terwagne), en extension du parc de Tinlot, opérationnel depuis 2020. La hauteur des éoliennes est de maximum 150 mètres, pale levée. La puissance électrique maximale est de 6 MW par éolienne. Les mâts se situent à plus de 600 mètres des zones d’habitat et à plus de 400 mètres des habitations isolées. Le raccordement électrique au réseau de distribution se fera au poste de Scry. Une éolienne est réservée au public et aux citoyens. En décembre 2021, une première réunion d’information publique préalable avait été organisée par les promoteurs en vue de l’étude d’incidence.