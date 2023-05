600 brocanteurs et des milliers de visiteurs attendus lundi à Clavier-Station

Et cette foule devrait trouver son bonheur puisque ce ne sont pas moins de 600 exposants qui sont attendus.

"Parmi ceux-ci, nous comptons, comme chaque année, une centaine de riverains. Le reste est constitué de brocanteurs venant pour une moitié de la région et pour une autre moitié de beaucoup plus loin. Ce dernier lundi, lors de la permanence téléphonique pour les inscriptions, mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. Nous ne battrons pas le record de 2018 (705 exposants) et nous n’aurions toutefois pas pu l’approcher. En raison du chantier du hall omnisports mais aussi parce que le club est en train de régénérer les terrains de football, nous avons perdu des surfaces susceptibles d’accueillir des brocanteurs."

Dans l’esprit des organisateurs, ce n’est pas que partie remise. "L’an prochain, nous fêterons le 20e anniversaire de la brocante. Pour marquer le coup, nous mettrons sur pied différentes animations, tout en espérant encore nous développer."

De là à dire que Clavier aimerait devenir un jour la petite sœur de Temploux (800 exposants, 1 200 emplacements, 750 bénévoles, 180 000 visiteurs), il y a un pas. "Pour encadrer l’équipe organisatrice composée de sept personnes (Cédric et Quentin Buffens, Chrisytelle Garot, Ludovic De Preter, Sébastien Collard, Vincent Marchal et moi-même), nous pouvons encore compter sur le savoir-faire de Jean-Claude Frennet mais aussi sur la disponibilité d’une cinquantaine de bénévoles, essentiellement des parents de joueurs et des joueurs. Pour encore fortement grandir, il faudrait alors bien plus de bénévoles. Alors grandir, oui, mais il faut pouvoir rester réaliste."