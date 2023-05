L’inauguration de l’école de Borsu en septembre

Initialement, il était prévu que les écoliers découvrent leurs nouveaux locaux en septembre 2021, puis la date de novembre 2022 avait été avancée. Aujourd’hui, en mai 2023, les enfants ne sont toujours pas rentrés dans leurs nouveaux locaux. Mais ce n’est plus qu’une question de semaines, car le collège et les entreprises viennent de se mettre d’accord sur l’ardoise finale. "Il y a une bonne nouvelle, même si c’est un des chantiers les plus compliqués en termes de délai dans l’histoire de la commune: malgré l’augmentation des prix des matériaux, nous n’aurons pratiquement pas de supplément, sachant que le retard engendre aussi des indemnités des entrepreneurs qui font diminuer le prix. Financièrement, ça restera un beau projet", se réjouit le bourgmestre Philippe Dubois.

Pour rappel, parmi les contretemps énoncés, figure le fronton situé au-dessus des grandes vitres de la façade, qui a dû être démonté à plusieurs reprises car il ne répondait pas aux exigences techniques.

Concrètement, "les deux nouvelles classes ne seront investies qu’à la rentrée prochaine, mais les sanitaires et le réfectoire vont pouvoir être utilisés très prochainement", précise l’échevin des travaux, Alain Huppe. "L’inauguration officielle, ce sera en principe en septembre", promet de son côté le maïeur. Au final, l’extension aura coûté quelque 850 000 euros, avec un subside à hauteur d’environ 75%.