Éoliennes: Windvision tente l’opération séduction auprès des Claviérois

Les projets d’implantation de parcs éoliens ne font jamais l’unanimité. À Clavier, probablement encore moins qu’ailleurs. Quatre ans après avoir rentré un dossier dans la commune condrusienne qui n’avait pas abouti, Vortex, racheté entre-temps par Windvision, revient avec des perspectives amendées. Comme nous vous l’expliquions le 24 avril dernier, le porteur de projet souhaite ériger non plus sept éoliennes mais bien cinq entre les villages de Clavier, Clavier-Station, Les Avins et Bois-et-Borsu, non loin de la N63. Une enquête publique d’une durée d’un mois a commencé le 2 mai dernier, et ce mardi, Windvision avait décidé de rencontrer la presse et d’inviter séparément les riverains plus tard dans la journée, par groupes de dix maximum, pour tenter de les rassurer et les convaincre du bien-fondé du projet. "Par rapport à 2019, ce n’est pas un nouveau dossier, c’est le même dossier qui a évolué, a expliqué Jean-Michel Durand. Concrètement, les deux éoliennes à proximité d’Ochain et de Clavier-Station ne font plus partie du projet. Avec ce projet revu comportant cinq éoliennes, nous nous trouvons à 930 mètres de Clavier-Station et à plus d’un kilomètre des autres villages. Seules quelques habitations isolées se trouvent à moins de 800 mètres."