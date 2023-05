Les deux abribus abîmés sont remplacés à Clavier

Il a été question d’abribus jeudi soir au conseil communal de Clavier. L’un, très vieux, est très abîmé. L’autre est accidenté. Leur remplacement s’avère donc nécessaire. Concernant celui qui est accidenté, "une remorque s’était détachée d’un véhicule et l’avait heurté il y a quelques mois, se souvient l’échevin Alain Huppe. Il était constitué d’une armature métallique avec des côtés en verre, son état représentait un danger, un pied était cassé et on l’avait consolidé en attendant."