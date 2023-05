Un premier festival de guitares chez Quentin Dujardin, à Les Avins

Un lieu de rencontre et d’échange autour de la musique en pleine nature… C’est ce qu’a aménagé le guitariste Quentin Dujardin, chez lui à Les Avins (Clavier), dans son jardin. Baptisée l’Oeil du Condroz, la scène de 9 mètres sur 4 est destinée à de petits concerts intimistes à l’extérieur. Les samedi 5 et dimanche 6 août prochains, c’est là que se tiendra le premier festival de guitares du monde. "On a déjà accueilli des artistes pour des petits concerts mais là, c’est un premier festival, souligne le Condrusien. On n’a pas pour objectif d’accueillir des milliers de spectateurs. Ce n’est pas un festival où les visiteurs sont anonymes. Au contraire, on limite les places à 200 visiteurs par jour pour laisser respirer le verger, la nature et les pierres et que ça reste un lieu de convivialité et d’échanges. On tente l’aventure et on verra bien…" Et visiblement, ça prend bien puisqu’on en est déjà à 200 réservations alors que la communication sur le festival a été lancée il y a dix jours.