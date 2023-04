Bientôt une meunerie sans gluten à "La ferme qui bouge" à Clavier, une première en Wallonie

Un budget total de 150 000 €

Il y a deux ans, en plein Covid, il a fallu aux Debouge être encore plus inventifs que d’habitude. "On a eu l’idée de développer les marchés locaux, explique Guillaume, 41 ans. On a alors fait des farines pour les boulangers du coin. Ça a très bien marché tout un temps mais quand le Covid a été fini, on m’a demandé de baisser mes prix mais ce n’était pas possible pour moi, j’aurais été en perte."

Mais, au cours de cet épisode, Guillaume Debouge avait rencontré Pierre, un boulanger theutois souffrant de la maladie cœliaque. "J’ai fait des tests de farine de sarrasin avec lui, il a fait du pain. C’est quelqu’un de très investi dans le local, il m’a vraiment donné l’impulsion pour mener ce projet de meunerie à bien."

Pas question pour la famille d’abandonner ses autres céréales et plantes, son élevage et ses arbres mais l’idée, aujourd’hui, est donc de construire une meunerie 100% sans gluten, la première de Wallonie. Et ils partent de zéro. Il faut construire un bâtiment (en bois, bien fermé pour éviter l’intrusion de souris, papillons, oiseaux…) de 140 m2 au sol pour y stocker le sarrasin et y installer plusieurs machines (séchoir, trieur, moulin et ensacheuse). Le budget total du projet est d’environ 150 000 €, les Debouge viennent d’obtenir un subside de 100 000 € de la ministre Tellier, dans le cadre d’un soutien à des projets de relocalisation alimentaire en Wallonie.

Les premières farines l’année prochaine

Les futures installations, qui devraient être opérationnelles au printemps 2024, permettront de produire "entre 60 et 70 tonnes par an de farine de sarrasin. À l’avenir, on pourrait aussi imaginer se servir d’une avoine sans gluten, de millet ou de sorgho."

Le réseau Farm For Good, auquel appartient "La ferme qui bouge", pourra l’aider à obtenir du sarrasin ailleurs si la demande est plus importante que son offre mais aussi à trouver des débouchés pour son produit fini. Le boulanger theutois de "L’Alternative" évoqué plus haut et Soheila, de "So Bake It" à Bruxelles, n’attendent quant à eux que ça. "Ils sont déjà venus visiter la ferme plusieurs fois, ils sont vraiment très impliqués." Gageons qu’ils ne seront pas les seuls à courir après cette farine unique en Wallonie et indispensable pour satisfaire toutes les demandes…