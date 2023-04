Une "seconde chance" pour l’ex violent

Suite à cet épisode, elle décide de se rendre à l’hôtel de police de Modave pour déposer plainte. Car ce n’est pas la première fois que le Claviérois faire preuve de violence sur elle. De fait, il a déjà été condamné à une peine de 30 mois avec sursis probatoire durant 5 ans pour la moitié de la peine. Une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Liège, division de Huy. Il est donc en état de récidive.

Ce n’est pas tout. À Clavier, entre le 27 septembre (soit la veille de son placement sous bracelet électronique) et le 27 novembre 2022, il harcèle la victime et sa meilleure amie par tous les moyens (messageries, SMS, réseaux sociaux.). Un point de non-retour est atteint lorsqu’il se présente le 26 novembre dernier, à Clavier, dans l’appartement de la jeune femme qui s’y trouve avec son amie et un tiers. Là, il entre de force et les menace d’un pistolet avant d’être maîtrisé.

Le juge la fait sortir

Pour la scène de coups qui s’est déroulée dans le véhicule en juin dernier, le tribunal estime que l’absorption est envisageable. La peine de 30 mois avec sursis probatoire prononcée est maintenue telle quelle. Quant au volet "harcèlement, menaces, port d’arme", le Claviérois écope d’une nouvelle peine de 40 mois, assortie d’un sursis probatoire pour une durée de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive.

Il devra – en outre – poursuivre ses suivis (psychologique et médical) pour soigner ses assuétudes et sa violence et trouver un emploi. La victime, partie civile, est sortie de ses gonds lorsqu’elle a entendu le jugement accordant "une nouvelle chance" à celui qu’elle considère comme son bourreau. Elle ne peut admettre cette clémence et l’a fait savoir au juge. Celui-ci lui a demandé son départ de la salle. Pour sa part, elle obtient 500 € à titre provisionnel et une expertise médicale.