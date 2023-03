Ores veut prolonger les nuits sans éclairage. Qu’en pensent les Communes de Huy-Waremme ?

Et le 31 mars, c’est à la fin de cette semaine. Là, Ores vient de proposer à nouveau à ses Communes de poursuivre l’expérience jusque fin juin. Sur Huy-Waremme, il s’agit donc de Hamoir et Ferrières (pour lesquelles l’éclairage a été coupé le 1er novembre) ; Clavier, Ouffet et Tinlot (pour lesquelles l’éclairage a été coupé dès le 22 novembre mais pas sur tout leur territoire) et enfin Lincent (éclairage coupé le 1er décembre). "En décembre, on avait 164 communes sur les 197 ou 198 communes qu’on couvre qui avaient accepté, explique Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores. On a aujourd’hui très peu de retour. Nous, on propose et elles, elles acceptent ou pas." Ores leur a proposé de poursuivre l’extinction totale de l’éclairage de nuit, de leur réactiver comme avant l’automne dernier ou de le couper en semaine et l’activer le week-end. Depuis l’automne dernier, "certaines Communes ont demandé de rallumer certains quartiers ou certaines places, souvent pour des questions de sécurité. Rien n’est uniforme en tout cas. Certaines ont même demandé un rallumage total."

L’avis de nos Communes

Sur Huy-Waremme, Clavier "préfère revenir à la situation précédente", explique son bourgmestre, Philippe Dubois. Donc, maintenir l’éclairage la nuit ou, à tout le moins, le week-end. Mais "on se ralliera à la majorité", ajoute le bourgmestre. La raison de cette position ? Simplement, les activités sont relancées et c’est difficile de se retrouver dans le noir, en pleine nuit, après une festivité. De plus, "sur les villages de Clavier, on n’a déjà qu’un point lumineux tous les deux poteaux. Et avec le LED, l’éclairage est encore moins fort." Enfin, l’intensité desdits poteaux lumineux diminue déjà de 50% la nuit. Autant d’arguments qui assoient la position de Clavier. Et à Ouffet ? "On doit encore confirmer notre position, explique la bourgmestre, Caroline Cassart. Mais on s’oriente vers un éclairage nocturne coupé en semaine mais laissé le week-end. Ce qui nous permettra de rencontrer le souci d’insécurité le week-end tout en étant attentif à consommer le moins possible."

Les trois autres Communes condrusiennes (Hamoir, Ferrières et Tinlot) ont opté pour une prolongation de l’extinction nocturne de l’éclairage cinq nuits sur sept, et ce à partir du 1er avril. Et Lincent ? La commune hesbignonne "a fait de même mais avec une réserve sur la durée de la mesure, à confirmer éventuellement en juin", confirme Jean-Michel Brébant.

Difficiles de chiffrer

Quelle économie réalisée pour les Communes qui ont accepté l’expérience d’extinction totale ? "Elles ont économisé 5/12e de leur volume de consommation d’électricité pour l’éclairage public – qui est de loin le plus gros poste de leur facture d’énergie. C’est autour de 3 à 4/12e pour celles qui ont appliqué un régime d’extinction de cinq jours sur sept." Chiffre qui, cependant, ne s’applique pas à Lincent qui est "un cas particulier". L’économie est moindre chez elle simplement parce que "la commune avait déjà basculé en LED pour près de 90% de son parc avant les premières mesures d’extinction à l’automne dernier".

Et en termes d’argent, que vaut l’économie réalisée ? Ores ne sait pas la chiffrer car "cela dépend des conditions de leur contrat d’électricité avec leur fournisseur, sur lesquelles Ores n’a aucune vue".