Cette Claviéroise craint un risque accru d’inondations après un déversement massif de terres

La riveraine craint une modification du lit de la Bonne. ©Doc

"On se situe sur un vallon qui descend vers la Bonne. Si des boues devaient se déverser dans le lit, divers problèmes pourraient se poser, a-t-elle expliqué. Comme le risque d’obstruction sous le petit pont qui enjambe la Bonne, l’élévation du lit et l’élargissement du cours d’eau propice à des inondations plus hautes et plus étendues en aval. Ou encore à plus long terme, l’obstruction éventuelle de la canalisation d’égouttage de la rue de la Station."

Avant d’interpeller les élus, la citoyenne avait alerté le service communal de l’Urbanisme. "La police s’est rendue sur place pour constater les faits, a rappelé l’échevin de l’Environnement, Damien Wathelet. Les instances concernées (Giser, Urbanisme, DNF) remettront un avis. L’agriculteur devra-t-il réaliser des aménagements ou remettre le terrain en l’état ? Laissons le dossier suivre son cours. Il ne s’agit pas de le prendre à la légère mais ce genre de situation n’est pas rare."