Nouveau concept à Clavier, Héron, Geer, Waremme et Hannut: "J’ose la marche active", dès avril et pour 8 semaines

Rien de tel que la marche, outil simple et accessible, pour redécouvrir le sport sans dépenser autre chose qu’un peu d’énergie. Et "il n’y a pas de limite d’âge", explique Grégory Maes, chargé de projet au sein de l’ASBL Promusport, qui, avec sa collègue Mélanie Fontaine, soutient ce concept. "On l’avait proposé il y a trois saisons de cela dans la région de Binche. Puis, on a élargi la zone. On a créé deux groupes sur Binche et un sur Lobbes. Avec, l’an dernier, deux ou trois groupes en plus sur le Hainaut. Cette année, on vise toute la Wallonie et Bruxelles." Avec un intérêt incontestable puisque de six sessions, l’ASBL, associée à la mutuelle, passe à plus de 60 sessions.

"J’ose la marche active" s’adresse avant tout à ceux qui ne font pas de sport, à cause de blessure ou simplement qui n’en pratiquent pas. Pour des personnes sédentaires, en manque de condition physique ou encore affaiblie.

Son objectif vise clairement la santé, les loisirs. Le programme est double ; le niveau 1, baptisé découverte, s’adresse à ceux qui peuvent marcher 3 à 4 kilomètres en une heure. Le niveau 2 (initiation) pour ceux qui en marchent 5 en une heure. "Pour les premiers, l’objectif est d’arriver à 5 km par heure au bout du programme." Pour les seconds, 6,5 à 7 km. Une amélioration via trois sessions par semaine (pendant huit semaines), une accompagnée et les deux autres seules. "On a lancé l’appel en postant notre projet sur les réseaux sociaux de la mutuelle, poursuit Grégory Maes. Plus de 300 personnes ont montré leur intérêt pour animer les sessions." Après formation, 60 à 70 coachs étaient prêts à prendre en charge des candidats à la marche active. Et l’ASBL, dans tout cela ? "Nous, on s’occupe de la formation, du suivi administratif."

Sur notre arrondissement, le programme sera proposé dans cinq communes: Clavier (le mercredi à 18h30 avec un premier rendez-vous le 5 avril), Héron (le mardi à 19h, dès le 18 avril), Geer (le dimanche à 10h30, dès le 9 avril), Waremme (le mardi à 19h, dès le 4 avril) et Hannut (le mardi à 18h dès le 4 avril).

Enfin, le coût ? 20 € pour les membres de la Mutuelle, 40 € pour les non-membres. Envie de s’inscrire ? www.mc.be/marche-active