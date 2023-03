Suspension du prononcé pour le policier de Clavier, auteur d’un revenge porn

Cette publication a eu des effets néfastes sur la victime. Le policier a été suspendu. Il s’est également tout naturellement retrouvé poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège division Huy. Il a dû répondre de faits commis sur une période située entre le 1er janvier 2018 et le 16 avril 2019.

Devant la cour d’appel de Liège, le prévenu n’a pas démenti les faits mis à sa charge. Il a expliqué, avec le plus grand sérieux, qu’il avait commis ces publications dans le but de mettre une sorte de piment dans le couple… Comme on peut s’en douter, ce comportement a eu comme effet de créer un grand émoi, notamment dans le chef de la dame dont les images ont été diffusées.

Mesure de clémence

Certains proches du policier ont également condamné son attitude. "J’ai tout perdu", a indiqué le prévenu lors de son passage devant les magistrats de la cour. Le sexagénaire a expliqué que ses enfants ne lui parlaient plus depuis les faits. Me Aurélie Jacques qui défendait les intérêts du suspect avait demandé à la cour d’accorder une suspension du prononcé ou une peine de probation autonome à son client pour lui permettre de garder un extrait de casier judiciaire vierge. La cour d’appel a déclaré les faits établis et a suivi la plaidoirie de Me Jacques en accordant une suspension du prononcé à son client.