On va inaugurer l’unité de biomasse à Les Avins (Clavier)

Ainsi, de 14 h à 18 h, le site sera ouvert au public. L’opérateur, Coopeos, proposera également des visites commentées de l’installation. "Ce projet est possible car fin 2020, la Commune de Clavier a participé, dans le cadre de la Convention des maires, à l’appel à projets Pollec avec l’appui du GAL Pays des Condruses ."

C’est dans ce cadre, et grâce à un subside, que l’installation a pu être mise en place. Elle permettra d’ailleurs de chauffer le bâtiment de l’ATL (Accueil temps libre), le bâtiment de l’ASBL L’Atelier(s) et du musée. Et en polluant moins que les anciennes chaudières à mazout grâce à des chaudières à plaquettes de bois (broyat de branchage).