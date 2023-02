Engie lance une enquête pour installer trois éoliennes le long de la route du Condroz à Tinlot et Clavier

Clavier a priori pas opposée au projet

Du côté de la Commune de Clavier, qui pourrait potentiellement accueillir une éolienne, "on n’en a pas encore parlé, mais on n’est a priori pas opposés à l’extension du parc éolien", indique le bourgmestre, Philippe Dubois. Et qu’en pense la population ? "On n’a pour l’instant pas eu de retour par rapport à ce projet mais les Claviérois sont fort divisés à propos des éoliennes. Il y a des “à fond pour” et des “à fond contre”. Mais surtout des “à fond contre”."

L’enquête publique (voir en page 23 de notre journal) concerne les communes de Tinlot, Clavier, Modave, Nandrin, Ouffet et Durbuy. Le dossier pourra être consulté au sein des différentes administrations communales du 8 mars au 11 avril.