Complexe sportif de Clavier : c’est parti pour 20 mois de travaux

1. À quoi va ressembler le bâtiment ?

Le nouveau bâtiment, qui accueillera hall sportif (à droite) et salle rurale (à gauche), sera en partie enterré. La superficie du hall des sports sera de 50 mètres de longueur sur 32 mètres de largeur avec une zone pour le bureau du gestionnaire, quatre vestiaires, deux vestiaires arbitres et des zones de rangement. Un balcon donnera sur le plateau sportif alors que les gradins (et leurs 200 places) permettront de suivre autant les compétitions sportives dans la salle que les matches de foot sur le terrain A. "La Clavinoise bénéficiera aussi de six vestiaires football et trois vestiaires arbitres", rappelle l’échevin des Sports claviérois Damien Wathelet (IC).

Et la salle des fêtes? Sa superficie sera de 25 mètres sur 15. On pourra l’ouvrir sur une plus petite salle de 10 sur 9 mètres avec bar dédié à cette salle. Le projet prévoit une zone pour réchauffer des repas mais aussi une zone cuisine, une cafétéria de 216 m2 et trois bars (avec une gestion confiée à un privé). "Si la cuisine de la grande cafétéria semble optimale, nous sommes beaucoup plus dubitatifs par rapport au manque d’équipements de la petite salle", pointe Christian Giet, conseiller de l’opposition Ensemble.

2. Quel est le coût ?

L’ensemble du projet se chiffre à 6,45 millions€. C’est un million de plus par rapport à la présentation du projet en mars 2021. Et c’est logiquement beaucoup, beaucoup plus que le premier projet présenté... en 1995. "Le hall qui avait été imaginé sur la place du Marché, là où se trouvait la salle L’Avenir devait coûter 80 millions de francs (NDLR : 2 millions€) ", se souvient Jean-Claude Frennet, figure emblématique de La Clavinoise. "Parce qu’il s’agit d’un dossier transcommunal destiné à une population de plus de 5 000 habitants, nous avons reçu 2,5 millions€ d’Infrasports pour le volet sportif. L’autre enveloppe régionale (975 000 €) relative à l’érection de la salle des fêtes a été décernée dans le cadre du PCDR", rappelle encore Damien Wathelet. La Commune d’Ouffet participera à la facture à hauteur de 50 000 €. Et les trois millions restants ? Ils seront financés via un emprunt sur 30 ans remboursés par la future Région communale autonome. "Cette structure nous évitera aussi de payer la TVA sur le chantier", précise Damien Wathelet qui souligne encore que la transcommunalité permettra l’engagement d’un gestionnaire subsidié à 90%.

3. Combien de temps vont durer les travaux ?

Le chantier est prévu pour une durée de vingt mois. "C’est un délai qui nous paraît tout à fait raisonnable, disent en chœur Eric Gavray, chef de projet pour la société Wust (gros œuvre) et Daniel Delgoffe, responsable d’un des deux bureaux d’architecture associés sur le projet. Mais on n’est jamais à l’abri d’un couac. Ce qui est en tout cas certain, c’est que la période pour débuter ce chantier est idéale." En théorie, l’infrastructure devrait donc être terminée en octobre 2024, soit pour... le prochain scrutin communal. "C’est le hasard, assure Damien Wathelet. D’ailleurs, si nous n’avions pas dû revoir le cahier des charges de deux des quatre lots, les travaux auraient commencé depuis près d’un an déjà."

4. Qui va occuper le hall ?

"Je n’ai aucune crainte par rapport au taux d’occupation, assure le premier échevin claviérois. Un club de basket pourrait se créer, des clubs de futsal vont occuper des créneaux, tout comme les clubs de football en hiver. Le CTT Clavier (tennis de table) , actuellement au hall de Vierset, pourrait aussi revenir dans la commune. Il y aura très certainement du netvolley, du badminton, du yoga. Les élèves des écoles communales y suivront aussi le cours de gymnastique." Par contre, le club de gym L’Essor ocquiérois n’occupera pas le nouvel outil. D’après la convention, jusqu’à 30% des plages horaires pourront également être réservées par des clubs ouffetois. "Pour nos citoyens, c’est une belle opportunité, estime Jean-Marc Moës, échevin des Sports (EC). Car le hall omnisports de Hamoir affiche complet."

4. Quid de la buvette actuelle de La Clavinoise ?

Dans un premier temps, elle sera maintenue comme espace de rangement pour le club. Mais à moyen terme, elle sera détruite. "Nous placerons alors notre matériel dans des containers", précise Jean-Claude Frennet qui ajoute : "Pour nos 300 joueurs (260 jeunes et 40 adultes), ça va faire un sacré changement." Une fois le hall construit, le club de foot, qui va perdre les bénéfices liés à sa buvette (soit un manque à gagner annuel d’environ 15 000 €, déduction des frais liés au bâtiment comprise), devra réfléchir à l’organisation de quelques activités lucratives supplémentaires.