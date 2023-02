Les nonnes et l’êvêque vont "djåzer" wallon à Ocquier (vidéo)

"Malheureusement, nous avons été un peu limités par rapport au choix de la pièce que nous souhaitions présenter, précise Francine Hébrans, comédienne et présidente des Cis d’Ocquîr. Car notre troupe ne compte plus que deux hommes pour cinq femmes. Nous recherchons donc de nouveaux comédiens pour les années futures."

Qu’à cela ne tienne, c’est une mère abesse (Chantal Leroy), trois religieuses (France Culot, Francine Hébrans, Lucy Saint-Georges), un évêque (Guy Tirtiaux), et un évadé de prison (Joseph Cariaux) qui vont se donner la réplique cette année. Sans oublier la cadette Marie Emplit, qui incarne une prostituée prénommée Ginette. "Enfant, j’ai pris goût au théâtre dialectal en suivant ma maman lors des répétitions, précise la jeune institutrice ouffetoise (24 ans). Qu’en pensent mes amis ? Ils ne se moquent pas, mais ils ne marquent pas d’intérêt non plus."

La troupe vient de fêter ses 20 ans d’existence

Grand défenseur de la langue wallonne, Guy Tirtiaux, qui signe aussi la mise en scène de la pièce, espère séduire un demi-millier de spectateurs sur l’ensemble des quatre représentations. "Nous répétons deux fois par semaine depuis le mois de novembre, glisse celui qui décortique tous les samedis une expression wallonne sur lavenir.net. Nous sommes dans la dernière ligne droite, et le stress monte. À force de jouer et rejouer les scènes, des répliques qui nous faisaient (sou)rire à la lecture de la pièce ou lors des premières répétitions, peuvent nous paraître aujourd’hui banales. On est impatient d’entendre les premiers rires des spectateurs." Dont certains sont des fidèles depuis la naissance de la troupe il y a une vingtaine d’années. "Notre premier spectacle fut joué en 2002. Il s’agissait d’une adaptation du célèbre Diner de cons qui devint Li Soper d’cougnoufs". L’adaptation avait été signée par Christian Lomba, décédé en décembre 2021. Nul doute, d’ailleurs, que Lès Cis d’Ocquîr auront une pensée émue pour leur regretté président ce samedi au moment des trois coups.

Kimelade di tos les diâles, samedi 18/2 à 19h30 ; dimanche 19/2 à 15h ; vendredi 24 à 19 h 30, samedi 25/2 à 19 h 30. PAF : 8€. Réservations au 086/34.42.07 ou au 0479/42.56.80. Une partie des bénéfices est versée aux écoles d’Ocquier.