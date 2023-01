Philippe Dubois : «Les Boucles Claviéroises ne voulaient pas travailler avec certains membres de comités »

Cette annulation est venue sur la table du conseil ce lundi, par le biais d’une question posée par Agnès Paris (Ensemble). Celle-ci s’est étonnée d’avoir pris connaissance de la nouvelle via la presse. "En réalité, j’attendais que les organisateurs me recontactent, a expliqué le bourgmestre Philippe Dubois (IC). Lorsqu’un tel événement se déroule, il faut que des comités locaux puissent en tirer des bénéfices en tenant des stands et buvettes. Or, les organisateurs ne voulaient pas collobrer avec certains comités, ou plus exactement certaines personnes. Ce que nous ne pouvions accepter."