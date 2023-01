La rue La Campagne bientôt rénovée à Clavier

1. Un lifting pour la rue La Campagne. Reliant Odet à Les Avins (avec la rue des Sept Bonniers), la rue La Campagne n’est plus de première jeunesse. Certes, de nombreux "pansements" de tarmac y ont été apposés au fil des années, mais c’est d’un lifting complet dont a besoin la voirie agricole. "Raison pour laquelle nous avons sollicité la Région wallonne pour tenter de faire rentrer ce dossier dans une nouvelle enveloppe de subsides destinés à des voiries de moins de 4 mètres de large, explique l’échevin des Travaux, Alain Huppe (IC). Nous avons reçu le feu vert pour cette portion d’1,3 km qui démarre au carrefour avec la rue de l’Arêne. Le chantier est évalué à 276 000 €, avec des subsides qui oscilleront entre 100 000 € et 133 000 €. Si nous avons mis l’accent sur cette rue, c’est aussi parce qu’elle est empruntée par le TEC, avec quatre passages de bus par jour."

2. Un coordinateur orienté développement durable à mi-temps. Les élus ont marqué leur accord pour l’engagement d’un coordinateur à mi-temps dans le cadre du projet Pollec. Pour rappel, cette Politique locale Énergie Climat, initiée par le SPW Énergie, a pour thème central le développement durable. L’objectif, c’est d’inciter les Communes à mettre en place des actions pour économiser l’énergie et/ou produire localement cette énergie de manière renouvelable. Jusqu’à présent, c’est un coordinateur du GAL Pays des Condruses qui était chargé de réfléchir aux actions sur les différentes communes. "Mais le ministre Philippe Henry nous demande aujourd’hui d’engager un coordinateur communal pour pouvoir prétendre aux subsides destinés à concrétiser des projets, souligne l’échevin du Développement durable, Damien Wathelet (IC). Pour engager ce profil, chaque Commune peut prétendre à un subside annuel de 190 000 € durant 3 ans." Et l’élu claviérois de lancer un coup de gueule: "En 2023, les Communes savent ce qu’elles doivent faire. Nous avions assez de cerveaux, notamment avec le GAL. Ce dont nous avons besoin, c’est d’argent pour mettre en place les actions."

À Clavier, le conseil communal a finalement décidé l’engagement d’un coordinateur à mi-temps. Le GAL, lui, pourra toujours jouer son rôle de supracommunalité dans ce domaine, à condition que cinq des neuf communes affiliées remplissent les nouveaux critères.

3. Des bornes électriques avec la SPI. Les élus claviérois ont marqué leur accord pour confier à la SPI la politique de placement sur le territoire des bornes de rechargement pour les véhicules électriques. "L’idée est que la SPI analyse ce qui est déjà prévu et complète la future offre", a précisé Damien Wathelet (IC). "Nous marquons notre accord, à condition que cette convention ne nous lie pas par rapport au futur fournisseur d’électricité", a ajouté Christian Gie (Ensemble). Actuellement, des bornes pour voitures sont prévues sur le parking de l’école d’Ocquier (1), au dépôt communal (1), à l’administration communale (1) et au hall omnisports (2). Des bornes pour vélos seront aussi installées à la piscine d’Ocquier (2), à l’administration communale (3), au local Marchandise (3) et au hall omnisports (3).