Une Claviéroise sort un nouveau livre jeunesse

À 32 ans, la Claviéroise qui nous offre son talent sous le pseudonyme de S.A. William, propose ici un ouvrage, intitulé "Plus tard, je serai", et à travers lequel elle souhaite faire passer le message que tout est possible.

"Les enfants ont le droit de suivre les clichés, mais ils peuvent aussi aller dans d’autres directions, précise l’auteure d’origine française qui s’est installée dans le Condroz en 2012. Un petit garçon a le droit d’être un chevalier ou une fée. Une petite fille peut être une princesse, mais elle peut aussi vaincre des dragons."

Psychologue et sexologue de profession, l’Auvergnate d’origine, aborde aussi le thème du consentement à travers ce 11e ouvrage sorti aux éditions Livr’S. "Dans tous mes livres, j’évoque ce que j’appelle des rappels psychologiques. Une petite fille endormie aimerait être réveillée par un prince charmant, mais on explique alors qu’on n’embrasse pas une personne endormie, puisqu’elle n’a pas donné son consentement."

"Plus tard, je serai", destiné en priorité à la tranche 5-7 ans, fait aussi référence au handicap. "Il existe beaucoup d’ouvrages qui font de ce thème leur fil rouge, mais ici, ce n’est pas le cas. Une petite fille porte un appareil auditif, et je normalise ce handicap."

Scénariste, S.A. William œuvre avec une illustratrice savoyarde. "J’écris les textes, je les découpe, je réalise le story-board, je dessine les croquis de toutes les planches que j’envoie à Lou. Celle-ci s’en inspire mais les améliore grandement. Elle me les renvoie, avant que la maison d’édition ne se charge de la colorisation."

Le résultat ? Vingt – neuf pages parsemées d’un message de fond, de dessins ronds et doux ainsi que de couleurs lumineuses. "En réalité, trois livres de cette série sont déjà écrits, le deuxième tome sortira en 2024, précise l’auteure qui, après une année 2022 vierge, verra cinq de ses ouvrages sortir cette année. " Le tome 2 du roman fantastique Cassylyna, “Une mort sans fin”, sortira à l’été. L’humour sarcastique avec une anti-héroïne, sera à nouveau au rendez-vous. "

« Plus tard, je serai » sera disponible en librairie dès le 1er mars au prix de 17 €. Il sera déjà possible de le précommander dès le 1er février sur le site de la maison d’édition. Les acheteurs précoces recevront aussi un dessin de l’illustratrice, une dédicace de l’auteure et des petits cadeaux.