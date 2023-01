Mérule au CPAS: les travaux d'assainissement prennent plus de temps que prévu

Sept mois après avoir fait l’objet d’une interdiction d’occupation pour cause de mérule, le bâtiment communal de la rue de la Gendarmerie, destiné au CPAS, fait toujours l’objet de travaux d’assainissement. Dans un premier temps, il avait été question d’une durée d’un mois pour les tâches liées au décapage et au traitement fongicide. Mais aujourd’hui, il apparaît que cette première phase du chantier, qui a démarré à l’automne, prend plus de temps que prévu.