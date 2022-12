Bientôt un volet pour la piscine d’Ocquier

Il est à noter qu’aucune ligne ne concerne le futur hall sportif, dont le chantier commencera le 13 février. Ce giga dossier de 6,4 millions€ (dont 3,5 millions de subsides) apparaîtra très certainement en cours d’année au travers d’une modification budgétaire. Dès lors, quels sont les principaux projets qui figurent dans les cartons du collège ?

Premièrement, un subside de 125 000 € va être octroyé au comité d’initiative d’Ocquier pour poursuivre la modernisation de la piscine d’Ocquier.

"Nous avions déjà versé 50 000 € cette année pour la réalisation de différents travaux (remplacement de la tuyauterie, du liner et du système d’injection des produits de traitement de l’eau), a rappelé le bourgmestre Philippe Dubois. Cette nouvelle enveloppe va servir à payer une partie des travaux qui ont déjà été effectués (25 000 €), et surtout à installer un volet électrique et à remplacer les klinkers."

Le volet devrait permettre à l’eau de gagner quelques degrés. Cet été, malgré les chaleurs caniculaires, sa température n’avait jamais dépassé 22 degrés. "Le bâtiment, lui, ne sera pas rénové en 2023 puisqu’il faut d’abord demander un permis d’urbanisme", a encore rappelé le mayeur condrusien.

400 000 € pour les voiries

Une deuxième enveloppe (400 000 €) concerne la réfection de voiries. "Nous voulons rénover la rue La Campagne entre Odet et Les Avins, précise l’échevin des Travaux, Alain Huppe, ainsi que la rue de l’Agauche, côté Borsu, et la rue Odet."

Parmi les autres dossiers répertoriés au budget extraordinaire, on pointera encore le placement de panneaux photovoltaïques (30 000 €) à l’école de Bois-et-Borsu (les travaux y sont terminés, mais comme la réception provisoire du chantier n’a pas encore eu lieu, les écoliers n’investiront pas encore les nouveaux locaux lors de la rentrée le 9 janvier) ; l’aménagement de la place de Bois (47 000 €) ; le volet paratonnerre et électricité (55 000 €) dans la restauration de la chapelle de Saint-Fontaine ; la réalisation d’une terrasse à l’école de Les Avins pour relier le pavillon à l’entrée du local patro (10 000 €) ; et encore la poursuite du remplacement de l’éclairage public en LED (30 000 €).

« Nous, on compte huit projets »

"Vous parlez de 17 projets, mais nous en répertorions seulement 8, a jugé Annie Luymoeyen, cheffe de l’opposition. Dont seulement un ou deux estimés à plus de 50 000 €. Le reste, ce sont des achats de matériel, des études, de la maintenance et de l’entrée. Quant aux projets routiers, ce sont des réfections pour 40 000 €. Bien moins que ce qu’il faudrait aux quatre coins de la commune. Nous voudrions vous proposer de vous intéresser en 2023 par exemple aux deux entrées de Pair, à la rue des Golettes à Pailhe, la rue Goffart, la rue Baty des Gives, le Tiers Laurent, la rue Bassine, la rue Bouresse, etc. Nous regrettons aussi de ne pas voir apparaître davantage de projets en matière d’économie d’énergie."

Sans surprise, le budget extraordinaire (et ordinaire, détaillé ci-dessous) a été voté majorité contre opposition.