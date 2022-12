Clavier: un projet pour rénover et agrandir la maison communale

Rénover et « étendre » l’administration à Clavier

Par contre, il est un dossier tout neuf et qui n’avait jamais filtré des arcanes… claviéroises. "C’est seulement venu sur la table du collège communal quand cet appel à projets nous est parvenu. Et il tombe vraiment à pic, estime Philippe Dubois, le bourgmestre de Clavier. On aurait de toute façon dû intervenir sur l’enveloppe de la maison communale pour améliorer ses performances énergétiques. Elle est super bien positionnée sur la commune, mais fragile au niveau des déperditions énergétiques."

À ce stade, le projet n’en est qu’à l’état d’une fiche soutenue par un audit énergétique indispensable pour que la candidature à l’appel à projets visant uniquement les bâtiments publics soit recevable. "On va pouvoir maintenant monter le dossier, continue le mayeur qui justifie l’intention. Même si les services sociaux ont déménagé dans l’ancienne gendarmerie en 2009, on se retrouve de nouveau à l’étroit à la maison communale. Or, depuis cet été, on a récupéré le bâtiment de la poterie qui est mitoyen de l’administration, dans le cadre de la relocalisation du pôle culturel à l’école de Les Avins." Et la volonté est d’intégrer cet espace à la droite de la salle des mariages dans les améliorations du confort nécessaire au personnel de l’administration. "Les travaux dans l’espace récupéré vont peut-être nous permettre de faire une ou deux salles de réunion, d’ajouter des sanitaires et d’augmenter la surface du réfectoire. On pourrait aussi imaginer de créer une liaison couverte entre la maison communale et l’ancien bâtiment poterie."

Les évolutions futures du dossier permettront d’établir une évaluation financière précise. La promesse d’un subside wallon à hauteur de 728 707 € est ferme depuis son officialisation par le ministre Collignon, ce vendredi.