Premier marché de Noël réussi à Clavier-Station

Ce week-end, l’ambiance était festive à Clavier-Station devant l’ancienne gare. En effet, pendant trois jours, le marché de Noël, installé dans un chapiteau, a fait le plaisir de nombreux visiteurs. Tartiflette, hot-dog, gaufres, vins et chocolats chauds, softs ont pu réchauffer les promeneurs. Sept stands artisanaux agrémentaient le marché, de même que le club de danse de Havelange, Nova Dance. Avec l’aide de la Commune, l’initiative de ce marché vient de trois familles de Clavier et Modave (les familles Magis, Bielen, Loforte) et une de Liège (la famille Wambersy). "Nous remercions la Commune qui nous a aidés pour cette première édition, pour différentes tâches, expliquent Léo Loforte et son épouse. Nous sommes des familles amies et nous avions envie de redonner à la place un air de fête pour cette période de Noël. Le but est de passer un bon moment ensemble. Avec le Covid, nous avons perdu certaines habitudes de rencontres festives. Le retour est très positif. Les jeunes autant que les aînés sont présents et beaucoup de personnes sont venues nous remercier. Nous ne nous attendions pas à un tel succès, et nous en sommes très heureux." On parle en effet d’une fréquentation de plus de 450 personnes et 100 kg de tartiflette o+nt été préparés et vendus. Les organisateurs ont prévu de donner une partie des recettes à l’opération Viva For Life, au profit des enfants précarisés. Ils avaient aussi invité Émilie, petite Modavienne de 8 ans, qui réalise des "gnomes de Noël" et les vend au profit de l’association. L’animatrice claviéroise Gwendoline était aussi à l’œuvre pour réaliser des grimages au profit du petit Jules, victime d’un grave accident domestique en 2019.