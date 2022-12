Jean-Marie Hoyoux édite un livre sur les ruches Dadant

Voici un nouveau livre d’apiculture qui vient faire le point sur un sujet qui n’avait plus connu de synthèse depuis 100 ans: la ruche Dadant, la plus répandue dans nos régions, en Belgique et en France. Et c’est Jean-Marie Hoyoux, apiculteur de Clavier, qui signe cet imposant ouvrage de plus de 400 pages, très complet et richement illustré. "C’est le résultat d’un an et demi de recherche et d’écriture, en intense collaboration avec une cinquantaine de personnes. Sans leurs conseils et retours, ce livre ne serait pas devenu ce qu’il est maintenant, se réjouit le Claviérois, apiculteur depuis 1979 et lauréat du Coq de cristal 2017 pour son miel. Une première édition avait été publiée en 2019 mais en huit mois à peine, le stock était épuisé. J’ai donc travaillé à une seconde édition, augmentée et améliorée, en réorganisant les chapitres." Le livre s’adresse aussi bien au grand public qu’aux apiculteurs débutants et confirmés. "J’ai divisé l’ouvrage en trois parties en fonction de ces trois profils." La première développe l’histoire de la ruche Dadant, baptisée du nom de son inventeur, le Français Charles Dadant, né au XIXe siècle et considéré comme un des pères de l’apiculture moderne. Il s’agit d’une ruche faite dans une caisse de bois et munie de plusieurs compartiments. "Cette ruche a été brevetée, les dimensions répondent à des normes et le modèle a été conçu avec précision si bien que tout est interchangeable. La ruche est aussi amovible. Elle est devenue la référence." Dans la seconde partie, l’auteur explique comment se lancer dans l’aventure: matériel de base, trucs et astuces, lieu d’implantation, démarches administratives… "Tout qui veut se lancer disposera de tous les conseils et explications." La troisième partie vise les apiculteurs qui ont déjà de l’expérience et qui veulent apprendre des techniques plus poussées, "pour aller encore plus loin, passer à un niveau professionnel". Tout au long des 27 chapitres, on évoque aussi tour à tour des notions de biologie, de biodiversité, d’écologie. Par son approche didactique et complète, l’ouvrage vise aussi le public des enseignants et des acteurs pédagogiques du secteur apicole. "La façon dont le livre aborde la ruche colle assez bien aux cours qu’on donne dans les écoles d’apiculture. Il peut donc servir en support, en appui."