Un sapin de Noël de 6 m de haut à Clavier

Ce vendredi, le comité des fêtes de Bois-et-Borsu organisait un apéritif pour l’inauguration du sapin de Noël. Braseros, petit chapiteau, bières, softs et ambiance festive étaient de mise. Installé sur le parking de l’école communale, le sapin, d’une hauteur de 6 m et avec ses 450 m de guirlandes lumineuses et ses 20 boules de grande taille, fait tout son effet. Pauline Wylock, présidente du comité, explique. "Les autres années, nous placions des petits sapins le long de la rue principale du village." Les guirlandes étaient confiées aux habitants et ceux-ci devaient, en temps voulu, fournir l’électricité. "Pour cela, nous les en remercions. Cette année, nous avons voulu ramener l’animation au centre du village avec un immense sapin. Depuis plusieurs années, c’était le souhait de Benoît Bourguignon, notre comptable, qui se réalise enfin. Nous remercions les villageois qui nous soutiennent pour nos manifestations et Sébastien Devos qui nous a offert l’arbre, de même que le collège communal, qui a donné l’autorisation pour réaliser l’assise pour fixer le sapin." Le prochain projet du comité est la soirée du 17 décembre, au profit de Viva for Life . "Nous ferons la fête ici même, rue Borsu. Vins chauds, bières spéciales et tartiflettes sont prévus. Le 23 décembre, nous irons porter le chèque des recettes de la soirée à Bertrix, dans le cube Viva for Life. Et l’année prochaine, nous espérons pouvoir installer un sapin encore plus grand."