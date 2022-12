Le chantier du hall sportif de Clavier commencer à la mi-février 2023

"Nous avons reçu les courriers nous informant que nous disposions bien des deux subsides nécessaires à la réalisation des infrastructures. À savoir une enveloppe de 2,5 millions€ de la part d’Infrasports pour le volet sportif et une autre de 975 000 € de la ministre Céline Tellier, en charge du développement rural, pour l’érection de la salle des fêtes. Au total, le projet devrait coûter 6,4 millions (HTVA). C’est un million de plus par rapport au coût avancé lors de la présentation officielle du projet en mars 2021."

À l’époque, le début des grandes manœuvres avaient été annoncés pour le printemps 2022. Pourquoi ce retard de près d’un an ? "Parce que nous avons dû revoir le cahier des charges de deux des quatre lots. La procédure d’adjudication a pris plus de temps que prévu."

Vingt mois de travaux

Quatre sociétés seront chargées de réaliser le chantier: Wust (lot 1) pour la construction du bâtiment ; Lamelec (lot 2) pour la cabine haute tension ; Gehlen (lot 3) pour les abords et Polymat (lot 4) pour la cuisine.

"Les travaux sont prévus pour une durée de 20 mois, précise le premier échevin. En fonction de la facture finale, nous pourrions obtenir des subsides complémentaires d’un maximum de 450 000 €. La régie communale autonome (RCA) va donc devoir rembourser un prêt d’environ 3 millions€ sur 30 ans."

Petit rappel: la Commune d’Ouffet participera à la construction de l’ouvrage, à hauteur d’une enveloppe de 50 000 €, puisqu’il s’agit d’un dossier supracommunal. En contrepartie, 25 à 30% des créneaux horaires seront réservés aux Ouffetois.

Chauffé grâce au biogaz ?

Alors que le hall et la salle polyvalente ( "un dossier dont on parle à Clavier depuis près de 30 ans et qui constituait la première fiche du PCDR approuvé en 2015 pour le gouvernement wallon", se souvient l’échevin) ne sont pas encore sortis de terre, la question de la facture énergétique s’invite plus que jamais dans l’équation.

"Nous avons prévu des panneaux photovoltaïques ainsi qu’une pompe à chaleur, rappelle Damien Wathelet. Notre volonté est aussi d’acheter du biogaz à Ochain Énergie. En 2021, ce gaz vert coûtait plus cher que le gaz naturel classique, mais aujourd’hui c’est l’inverse. Si l’achat de biogaz n’est pas encore autorisé pour de telles infrastructures, le gouvernement wallon souhaite modifier la réglementation."

Comme évoqué il y a un an et demi, le bâtiment, qui accueillera hall sportif (à droite) et salle rurale (à gauche) sera en partie enterré (d’un mètre en tout cas). Le hall des sports fera en tout 50 mètres sur 32 avec une zone pour le bureau du gestionnaire, quatre vestiaires, deux vestiaires arbitres et des zones de rangement. Un balcon donnera sur le plateau sportif alors que les gradins (et leurs 200 places) permettront de suivre autant les compétitions sportives dans la salle que les matches de foot sur le terrain A. "La buvette du foot n’existera plus, les joueurs viendront à la cafétéria du hall des sports", rappelle l’échevin. "Ils bénéficieront aussi six vestiaires football et trois vestiaires arbitres."

Dans un premier temps, la buvette actuelle de La Clavinoise ne sera pas rasée et pourrait être utilisée comme espace de rangement.

Et la salle des fêtes ? Sa superficie sera de 25 mètres sur 15. On pourra l’ouvrir sur une plus petite salle de 10 sur 9 mètres avec bar dédié à cette salle. Le projet prévoit une zone pour réchauffer des repas mais aussi une zone cuisine, une cafétéria de 216 m2 et trois bars (avec une gestion confiée à un privé).

Rendez-vous donc en octobre 2024, si le chantier ne prend pas du retard…