La nouvelle directrice générale de la Commune, Anne-Catherine Liégeois, a prêté serment: "Une Commune ressemble à une PME"

Ses proches présents

En présence d’une partie du personnel communal mais aussi de ses proches (son mari François, ses enfants Simon, Mathias et Alice, ses parents et ses deux sœurs), Anne-Catherine Liégeois (44 ans) a juré, devant le président du conseil, Gérard Laval, fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge.

Déjà sur le terrain

Si la nouvelle "boss", qui habite le hameau claviérois de Fontenoy "depuis (son) mariage le 10 juin 2000", a donc officiellement succédé ce jeudi soir à Laurent Clément, admis à la pension en septembre 2021 après un long congé de maladie, ce n’est que le 9 janvier prochain qu’elle prendra possession de son bureau. "J’ai toutefois déjà rencontré les agents, les employés et les ouvriers lundi dernier, précise celle qui était jusqu’ici consultante en ressources humaines. Je me suis sentie très bien accueillie et très respectée. J’ai aussi pu m’entretenir assez longuement avec la directrice financière Pascale Dubois. Nous allons former un binôme."

« Envie de retravailler en équipe »

Diplômée en sciences de gestion à HEC-ULg, après avoir effectué ses études secondaires au collège Saint-Roch de Ferrières, Anne-Catherine Liégeois dit avoir pensé à réorienter sa carrière durant la période Covid. "J’ai eu envie de retravailler en équipe au quotidien, de contribuer à la réalisation de projets s’inscrivant dans la durée, explique-t-elle. Je dois bien avouer que j’avais une image assez tronquée de ce qu’est aujourd’hui la fonction publique. J’étais restée avec la vision d’antan de l’administration communale de Durbuy (NDLR: elle est originaire de Septon), où ça sentait le papier. Mais à la lecture de la réforme des grades légaux, j’ai compris qu’une Commune rurale se gérait comme une PME, et qu’un management efficace était une des clés du succès."

Ce sentiment s’est renforcé au contact d’autres directeurs généraux déjà en fonction. "Pour mieux percevoir les contours de la fonction, j’ai assisté à quelques réunions dans la Commune de Hamois, mais aussi celle d’Aywaille, où Nathalie Henrotin, une passionnée, m’a contaminée et soutenue."

Mes principales qualités ? Mon tempérament, ma détermination et mon sens de l’écoute

Même si la nouvelle DG a pu se rendre compte de la réalité du terrain dans d’autres entités, c’est à Clavier, et uniquement dans sa commune, qu’elle se voyait endosser de telles responsabilités. "Pour moi, ça a du sens de contribuer au bien commun qui est le nôtre ici à Clavier, et ça aurait eu beaucoup moins de sens ailleurs." Quitte à se faire apostropher en achetant son pain ou ses légumes à la boulangerie ou à la supérette du village ? "Un directeur général est neutre et apolitique", rétorque celle qui estime que ses principales qualités sont "mon tempérament, ma détermination et mon sens de l’écoute".

D’ici un mois, la nouvelle directrice générale, choisie parmi 19 candidats au terme d’une procédure de recrutement en trois étapes, aura sous ses ordres une grosse quarantaine d’employés et d’ouvriers.