L’extinction de l’éclairage public pas au point à Clavier, Ouffet et Tinlot

On l’avait annoncé il y a une dizaine de jours: dès le mardi 22 novembre, l’éclairage public devait être coupé de minuit à 5 heures sur l’ensemble des communes d’Ouffet, Tinlot et Clavier, affiliées au réseau Ores. Objectif: réduire la facture d’électricité en ces temps de crise énergétique. Mais une semaine plus tard, l’extinction des 2416 points lumineux (sur l’ensemble des trois entités) n’est toujours pas au point. Si l’éclairage public se coupe bien à minuit, il se rallume peu de temps après, ou en pleine nuit, soit bien avant l’heure initialement annoncée.