40 colonies attaquées à Clavier, deux nids localisés

Le " Rucher du petit-gris " dispose de 40 colonies à Pailhe depuis trois ans. L’apiculteur Axel Nokin, de Modave, est inquiet pour elles. " C’est la première fois que je suis confronté à ça. On sent que le prédateur gagne du terrain. Les colonies étaient au départ une dizaine. Aujourd’hui, j’en observe une soixantaine sur quelques m2. Et elles sont agressives. Elles ont déjà tué deux ruchettes, soit 60 000 abeilles. Elles rentrent puis les décapitent. Les frelons vont jusqu’à grignoter le polyester de la ruchette pour accéder au sirop ! Heureusement, pour mes ruches en plastique, une porte anti-frelon est prévue. Je suis en train de tester plusieurs modèles de pièges. Mais je dois m’équiper à mes frais et c’est un coût. On manque de moyens. Il faudrait être aidé par les Communes. " Axel Nokin a la chance d’avoir pu localiser un nid dans les parages. " Lors de récentes coupes d’arbres, tout près, un bûcheron a été piqué et a identifié le nid, perché à 8 mètres de haut. Un autre nid a été signalé. La Région wallonne va se charger de les détruire. "