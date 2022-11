L’éclaraige public coupé de minuit à 5 heures dès le 22 novembre à Clavier, Ouffet et Tinlot

Ces trois communes affiliées au réseau Ores rejoignent ainsi les entités de Hamoir et Ferrières, dont l’éclairage public a été coupé au début du mois. Si les trois communes ont dû patienter deux semaines supplémentaires, c’est parce que le gestionnaire de réseau devait trouver la parade à certaines spécificités techniques. Au total, ce sont 910 points lumineux qui vont être éteints à Clavier, 818 à Tinlot et 688 à Ouffet. Objectif des autorités communales: réduire leur facture d’énergie annuelle, grosso modo de 15 000 à 20 000 €. Le montant précis est impossible à déterminer, puisque les trois communes arriveront à la fin de l’année au terme de leur contrat fixe avec TotalÉnergie. "Vu l’incertitude du marché, aucun fournisseur n’a répondu à l’heure actuelle à l’appel d’offres de Finimo", précise Damien Wathelet, le 1er échevin claviérois. Et quid si rien ne bouge d’ici au 1er janvier ? Ores devra jouer le rôle de fournisseur d’électricité de manière temporaire, histoire notamment d’assurer un éclairage public en soirée et tôt le matin. "Nous sommes en réalité face à un vide juridique, nous dit-on chez Ores. Une réunion est d’ailleurs prévue ce lundi avec la Commission wallonne pour l’Énergie (CWAPE)."