Anne-Catherine Liégeois, nouvelle directrice générale de la Commune de Clavier

Habitant à Fontenoy, hameau de Bois-et-Borsu, la future "boss" de l’administration, qui devrait entrer en fonction le 1er janvier, aura sous ses ordres une grosse quarantaine d’employés et d’ouvriers.

Originaire de Septon (Durbuy), cette maman de trois enfants, ancienne étudiante du collège Saint-Roch à Ferrières et diplômée en sciences de gestion à HEC-ULg "n’avait auparavant jamais travaillé dans le service public", explique le bourgmestre Philippe Dubois.

Actuellement, Anne-Catherine Liégeois est consultante en ressources humaines, "experte en pratiques d’intelligence collective et en conduite dynamique du changement dans les organisations", ainsi qu’elle se définit sur le site de l’association belge du développement professionnel.

Une commission de sélection indépendante

La future directrice générale a donc finalement émergé d’une liste de 19 candidats. "Nous n’avions pu lancer la procédure de recrutement qu’en avril 2022, après avoir notamment dû attendre que notre ancien directeur général ait épuisé tous ses jours de maladie et soit admis à la pension, rappelle le bourgmestre. La liste avait été transmise à la commission de sélection composée de cinq personnes: un professeur universitaire de droit constitutionnel, Michel Behrendt, deux directeurs généraux en fonction choisis par la fédération provinciale des directeurs généraux, et deux experts choisis par le pouvoir communal pour leurs connaissances en ressources humaines et en finances. Finalement, treize candidats ont passé le 1er examen, ils n’étaient plus que dix pour le 2e, et quatre lors de l’examen oral devant la commission."

Pour couper court aux éventuelles critiques qui pourraient naître sur le fait qu’au final, c’est une citoyenne locale qui a été retenue, le maïeur condrusien ajoute: "La future directrice a terminé avec une avance de 25 points sur 300 sur le deuxième candidat (NDLR: Joachim Rebia, le directeur général faisant fonction de la commune de Tinlot). En cas de résultats très serrés, le collège aurait pu revoir la décision de la commission de sélection. Mais vu l’écart, le choix d’Anne-Catherine Liégeois était incontestable. Cette nomination intervient au terme d’une procédure coulée dans le bronze."

Contactée par nos soins, la future DG a préféré ne pas s’exprimer avant sa prestation de serment.