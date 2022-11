Rallye du Condroz: le comité d’animation de Pair (Clavier) a doublé sa buvette

C’est la deuxième fois que le comité organise une buvette pour le Rallye du Condroz. "La première édition, c’était en 2019, à la demande de la Commune. On avait dit oui car animer le village, ça fait clairement partie de nos missions, souligne Didier Braban, trésorier. Ça avait vraiment bien marché. Maintenant, ça a un coût aussi: 500 € de frais de participation. Il faut donc bien préparer en amont pour pouvoir rentabiliser la dépense."

Et l’équipe a mis le paquet cette année en agrandissant le chapiteau, en proposant plus de confort, plus de tables et en installant une cathy-cabine. Elle a aussi diversifié sa carte: en plus du pain-saucisse, on trouve de l’omelette au lard, des gaufres, de la soupe, des saucissons, des viennoiseries… "On a lancé aussi le concept de lunch paquet pour la spéciale du matin."

La plupart des préparations sont réalisées avec des produits locaux. "Et ce sont les gens du village qui ont cuisiné, préparé: les gaufres, la soupe…"

Le comité est en tout cas ravi de participer à nouveau à cet événement sportif majeur de la région. "Il y a vraiment une bonne ambiance, les gens sont chaleureux. Il y a pas mal de locaux mais aussi beaucoup de passionnés de rallye qui viennent de loin. Cinq mobilhomes sont stationnés dans la rue dont des anglais et des français."