Jöelle propose 500 pièces en seconde main

Forte de ces constats, Joëlle Lacirignola a décidé de réaliser son rêve: ouvrir un magasin de vêtements de seconde main dans le Condroz. Depuis mercredi, la Modavienne accueille ses clients dans sa boutique Seconde Life by Jo, rue de la Gendarmerie à Clavier.

"Je loue la surface commerciale où se trouvait auparavant l’ancienne banque ING, précise-t-elle. Vu la conjoncture économique actuelle, et malgré la concurrence de sites sur internet, je crois très fort aux magasins de vêtements de seconde main, car nous n’aurons pas de planète B. À titre personnel, je fréquentais déjà depuis longtemps une boutique du genre à Huy où j’ai réalisé un stage."

À Clavier-Station, Joëlle propose des vêtements pour dames et messieurs. "L’espace me permet de placer 700 cintres, et je propose actuellement quelque 500 pièces, ainsi que des chaussures, des accessoires de mode et des bijoux en pierre. Si la première journée a été calme, celle de ce jeudi a renforcé ma conviction que j’étais dans la bonne voie."

Concrètement, la boutique est ouverte du mardi au samedi de 11h30 à 19h.

"Les matinées sont réservées aux dépôts sur rendez-vous. Les vêtements pris en dépôt doivent être lavés, repassés, en bon état, à la mode des trois dernières années ou complètement vintage. Je fixe moi-même le prix des vêtements que je prends en dépôt. Par ailleurs, je continuerai aussi à chiner. Quant aux prix, ça va de 2€ à 50 €."