« La Ronde des mortes », hommage aux macrâles

"On était accueillies en résidence par le OYOU à Marchin, afin de travailler sur notre prochain spectacle. Et ils nous ont demandé de composer une création spéciale pour leur festival, en lien avec l’histoire locale", continue Anooradha Rughoonundun. Pour mener à bien cette représentation, les jeunes femmes se sont documentées afin de pouvoir réaliser un spectacle mêlant tant performances artistiques qu’éléments historiques sur cet épisode de l’histoire d’Ocquier: "On a fait des recherches dans des documents édités des archives. On a eu de la chance car elles étaient déjà publiées", ajoute Blanche Tirtiaux.

La majorité des tués étaient des femmes

À l’époque, les personnes considérées comme pratiquant de la sorcellerie étaient rejetées, ou pire, tuées et torturées. "On dit qu’elles tuent les enfants, des femmes enceintes juste en les regardant", découvre-t-on au milieu du spectacle. À cette époque, quoi de plus facile que de poser une culpabilité de la femme dans une société dirigée par les hommes.

On sent ces quatre jeunes femmes motivées par une volonté de réinscrire cet épisode dans l’histoire. Elles ont été touchées par des thématiques très actuelles comme la liberté de la sexualité ou encore par la peur de la différence: "J’ai l’impression que ça a été un tournant important et que tout ce qui n’était pas dans les marges a commencé à nous faire peur. De plus, la majorité des personnes qui ont été tuées étaient des femmes."

Un hommage par étape

Ce spectacle nous emmène en immersion, dans une frontière hybride entre le rituel de deuil collectif et un spectacle "multiperformatif". Il mêle danse, théâtre, interviews ou encore chant, tout en tentant d’offrir un hommage à ces personnes qui ont été assassinées et qui n’ont, en réalité, eu droit à aucune sépulture. "On représente, entre autres, les étapes du deuil. On commence avec une étape de recherche, ça passe ensuite par de la colère, de la tristesse et enfin l’acceptation", explique Élise Moreau.

Le public est assis au centre de l’église, les chaises sont placées de façon à créer un cercle, une forme centrale de la performance artistique de ce spectacle, car "elle honore ces mortes", précise Anooradha Rughoonundun. La participation des spectateurs présents fait partie de la performance, étant donné que certains ont été invités à faire quelques pas de danse. Ou bien de faire un tour de l’église en silence.

Dès le début, c’est un "autre rapport que dans un spectacle ordinaire où on vient assister à une représentation. Ici, on vous rencontre aussi", confie Romane Uyttersprot. Les personnes qui se sont réunies pour cette représentation, ne sont d’ailleurs pas reparties déçues, loin de là: "C’était vraiment bien", lance une personne du public.

Durant le spectacle, différentes plantes et herbes seront versées dans une marmite d’eau bouillante, chacune avec sa signification. À la fin, vous serez invités à consommer cette tisane, de quoi offrir un moment de convivialité après un spectacle aussi étonnant qu’instructif.

La dernière représentation se jouera ce mercredi 2 novembre à 18 h. Réservations sur le site de OYOU. www.oyou.be/evenements/sorcieres