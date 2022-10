Ocquier va réhabiliter l’image des sorcières

Ce n’est pas un hasard si le village d’Ocquier a été retenu pour cette édition. "Au début du XVIIe siècle, à l’époque obscurantiste de la contre-réforme, 14 femmes et 1 homme y furent accusés de sorcellerie, rappelle Anne Stelmes, animatrice à OYOU. Neuf femmes et un homme furent condamnés au bûcher. Privées de rites funéraires, ces victimes furent traitées en boucs émissaires d’une société troublée, angoissée par la mort et ses mystères."

De nombreux historiens se sont penchés sur cette période de l’histoire condrusienne. Dans "La Revue du Nord" de janvier à mars 1971 (p. 188), Pierre Bauwens, attaché aux Archives de l’État à Huy, écrivait ainsi: "Les accusations de sorcellerie, reflets de racontars inconsistants mais pris au sérieux par les magistrats, amenèrent l’arrestation de prévenus qui, mis à la torture, avouèrent leur adhésion au diable, dans la plupart des cas. La sentence la plus souvent rendue fut la peine de mort (les condamnés furent étranglés et brûlés). À Ouffet, Ocquier et Jenneret, les femmes payèrent un tribut particulièrement lourd à la sorcellerie. Des prévenu(e)s ont manifestement souffert de troubles mentaux ; d’autres se singularisent par une vie privée peu exemplaire ; d’autres en+core furent les malheureuses victimes de leur pratique de thérapeutiques de “bonne femme” inefficaces ; enfin, quelques inculpé(e)s, se défendant avec logique, nous révèlent l’inanité des accusations dont ils (elles) firent l’objet."

Expo, conte, spectacles, conférence et atelier

Anne Stelmes poursuit: "À l’époque, on parlait donc de sorcières ou macrâles ; aujourd’hui, on étudie cette période de l’histoire de manière très critique. C’est ce que va faire le collectif Makrâl en présentant à trois reprises “La ronde des mortes” dans l’église Saint-Remacle. En utilisant les outils de la danse, du théâtre et du chant, le collectif Makrâl, qui s’est formé en août 2018, propose des formes performatives qui se situent entre spectacle et rituel."

Ces représentations ne sont qu’une des animations qui s’étaleront entre le 28 octobre et le 12 novembre. Au programme notamment: une exposition photo et d’arts plastiques de la Bruxelloise Mélanie Patris ; une soirée contée et chantée (à partir de 14 ans) avec Anne Borlée, intitulée "Celles qui veillent" ou encore un atelier créatif (dès 8 ans) pour rédiger un "vrai" faire-part de décès à l’ancienne. "Grâce à l’atelier d’imprimerie Poésie Pur Porc, vous pourrez imprimer les faire-part de votre invention, composés avec de belles lettres en plomb, sur une presse à l’ancienne, précise encore Anne Stelmes. Le tout avec humour et dans la bonne humeur."

Parce que nous sommes tous égaux devant la mort, toutes les activités seront gratuites.