450 000 € de dépenses supplémentaires à l’ordinaire

À côté de cela, on trouve plusieurs petits montants, comme 20 000 € prévus pour réaliser une étude hydrogéologique dans le but de créer une zone d’immersion temporaire. À l’extraordinaire, on peut également souligner un montant de 10 000 € pour l’acquisition d’un poêle à destination du presbytère de Terwagne. Après modification budgétaire, le boni à l’exercice propre ne s’élève plus qu’à 6 600 €.

Renoncer à l’indexation des traitements ? C’est non

Pour l’opposition, cette modification budgétaire était inévitable. On ne s’y oppose donc pas. Et on veut encore aller plus loin. "Les élus locaux pourraient renoncer à l’indexation de leur traitement", suggère Annie Luymoeyen. Pour Philippe Dubois, c’est hors de question. "C’est illégal, explique-t-il. Un employeur est obligé de payer le montant indexé. Après, si les mandataires veulent verser une partie de leurs revenus, c’est leur droit."

Pour lui, cette proposition est carrément démagogue. "Comme tout le monde, on est confronté à une augmentation du coût de la vie." Il ajoute que plusieurs membres du collège ont dû diminuer leur charge de travail, et donc leurs revenus, pour se consacrer à la politique communale. À noter que le montant total de cette indexation représente à peu près 10 000 €.