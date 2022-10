École de Bois-et-Borsu: le 15 novembre dans le viseur

"Symboliquement, on aurait aimé rentrer juste après les vacances, mais il y a du retard dans la livraison du mobilier (NDLR: en juillet dernier, le conseil communal avait dégagé une somme de 30 000 € pour équiper les nouvelles classes et le réfectoire) , et dans la réception de quelques pièces de finition. Certaines sont notamment importantes au niveau de la sécurité, glisse l’échevin des Travaux, Alain Huppe. On espère pouvoir occuper les nouveaux locaux dès le 15 novembre. En tout, ça sera avant les vacances de Noël à coup sûr."

Pour rappel, le chantier qui avait commencé en mars 2020, avait pris énormément de retard.

La construction de deux nouvelles classes, d’un réfectoire et de sanitaires aura coûté plus de 850 000 €. Une ardoise subsidiée à hauteur de quelque 75%.